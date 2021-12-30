احتفلت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بيوم الجودة العالمي 2021 بالتعاون مع وزارة الصحة عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة.



وتضمنت الفعاليات المحاضرات والندوات وورش العمل والمسابقات إضافة إلى إقامة معرض يقدم مجموعة متنوعة من مواضيع الجودة والأنشطة التثقيفية والتوعوية.

وقد انطلقت فعاليات الاحتفال بحضور أعضاء الإدارة العليا في شركة ضمان ومدير إدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة د.طلال الفضالة ورئيس برامج السلامة بإدارة الجودة والاعتماد في الوزارة د.هناء الغانم ومجموعة كبيرة من العاملين في مختلف قطاعات شركة ضمان.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب إن احتفال الشركة بيوم الجودة العالمي يأتي انسجاما مع رؤية الشركة القائمة على توفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة، وفي سياق السعي المستمر لتعزيز ثقافة الجودة العالية في تقديم أفضل الخدمات.



وأضاف عرب إن الاحتفال الذي تقوم به شركة ضمان للمرة الأولى للتوعية بأهمية الجودة في كافة جوانب العمل الطبية والفنية والإدارية يمثل فرصة للتطوير والتقدم نحو تحقيق ما تسعى إليه الشركة من رعاية صحية لكويت جديدة.

وأشاد عرب بجهود موظفي شركة ضمان الذين قدموا الكثير من المعلومات والتصاميم ذات العلاقة بيوم الجودة العالمي، مثل الأجنحة والنقاشات والتدريب العملي، وكذلك قامت لجنة ضمت قيادات شركة ضمان ووزارة الصحة باختيار أفضل ثلاثة أجنحة وتكريم القائمين عليهم.