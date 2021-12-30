حنان عبدالمعبود



شدد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري على ضرورة أن تنظر وزارة الصحة إلى جميع التخصصات التابعة لها وتعاملها بمسطرة واحدة، مع الحرص على التعاون المستمر مع الجمعيات المهنية والطبية ومنها الجمعية الصيدلية الكويتية وإشراكها في قرارات الوزارة والتي تخص هذا القطاع.

وقال الشمري في تصريح صحافي: إن وزارة الصحة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن الزيادات المالية المطلوبة للكادر الخاص بجميع الصيادلة بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهذا الطلب جاء من خلال لجنة دراسة كادر الصيدلة والمقترح الذي تقدمت به الجمعية الصيدلية الكويتية إلى اللجنة التي يرأسها الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر، وعضوية الجمعية الصيدلية الكويتية، وعميد كلية الصيدلة، ومدير الخدمات الصيدلانية بالوزارة، بالإضافة إلى ممثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.



وبين أن توصيات اللجنة كانت تقضي بمنح جميع الصيادلة بجميع المستويات الوظيفية زيادات مالية جديدة وكذلك إدراج «الفارم دي» ضمن السلم الوظيفي للصيادلة، مشيرا إلى أن جانب المهام الوظيفية والوصف الوظيفي لـ «الفارم دي» تحدده وزارة الصحة.

وأكد الشمري أن هذه الإجراءات تأتي إيمانا من الجمعية الصيدلية ووزارة الصحة بالدور الكبير والمهم للصيادلة وتشجيعا لهم لتخصصهم النادر، واختتم مهنئا وزير الصحة د.خالد السعيد بمنصبه الجديد وتمنى له التوفيق والسداد، كما تمنى التوفيق لوزير الصحة السابق الشيخ د.باسل الصباح.