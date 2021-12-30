عبدالكريم العبدالله



على الرغم من الأجواء الباردة والممطرة، إلا أن مراكز التطعيم مستمرة في استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعات التعزيزية من اللقاح المضاد لكوفيد-19، حيث شهد مركز الكويت للتطعيم ومركز جسر جابر إقبالا كبيرا.

وكشفت أحدث إحصائية لوزارة الصحة عن عدد متلقي الجرعة التعزيزية حتى اليوم، حيث بلغ 413128 شخصا.

وأشارت الاحصائية إلى أن عدد من تلقى الجرعتين الأولى والثانية بلغ 3218135 بنسبة 82.05%، أما من تلقى الجرعة الأولى فقط، فقد بلغ عددهم 3335493 بنسبة 85.05%.



هذا، وتستقبل مراكز التطعيم في المناطق الصحية 200 إلى 400 شخص يوميا في المركز الواحد، علما بأن عدد المراكز المخصصة للتطعيم في مختلف المناطق الصحية ارتفع إلى 51 مركزا.