نظمت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بالتعاون مع شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) برعاية وزارة الصحة متمثلة في بنك الدم الكويتي حملة للتبرع في الدم، وذلك في إطار تعزيز دور الشركة وموظفيها ومتطوعيها تجاه المجتمع، تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم.

وبلغ مجموع الدم المتبرع به خلال هذه الحملة ما يقارب 30.000 مل.



من جانبه، صرح صالح أحمد الحوطي، نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المساندة، بالقول: «إن التزامنا الإنساني تجاه هذا المبادرة ما هو الا لخلق ثقافة التبرع واستمراريتها في المجتمع، ويتجلى ذلك في حملة هذا العام «تبرع بالدم وانقذ حياة!» وهي مبادرة مستدامة للتبرع بالدم لمساعدة المرضى والمحتاجين». وأضاف: «بدورنا نشكر جميع من شارك وساهم في انجاح هذه الحملة مما ينعكس بالإيجاب في دعم خطة القطاع الصحي بالكويت».



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