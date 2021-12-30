كشفت الشركة السورية للاتصالات أنها تعمل حاليا على تركيب ألواح طاقة شمسية لـ62 وحدة نفاذ ضوئية موزعة على مختلف فروع الاتصالات بالمحافظات، وذلك لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت، في ظل النقص الكبير في الطاقة الكهربائية وساعات التقنين الطويلة التي قد تمتد الى 20 ساعة في بعض المناطق. وبينت الشركة أنه من المتوقع الانتهاء من تركيب ألواح الطاقة الشمسية خلال شهري يناير وفبراير من العام القادم. وأضافت أنها انتهت من تركيب ألواح لـ54 وحدة نفاذ في عدد من المحافظات، مؤكدة وجود خطة لتغذية كافة وحدات النفاذ الضوئية المتبقية بالطاقة الشمسية بشكل مرحلي تباعا.