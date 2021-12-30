قالت السلطات السورية انها ضبطت شحنة مواد مخدرة معدة للتهريب الى الأردن.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الجهات المختصة في درعا أحبطت «عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن».



ونقلت عن مصدر في تلك الجهات أنه «بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن على الشريط الحدودي المتاخم للأراضي الأردنية تم إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة تقدر بمئات الكيلوغرامات من الحشيش وعشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون كانت معدة للتهريب إلى الأردن».



وأضاف المصدر أنه تم القبض على عدد من المهربين فيما لاذ آخرون بالفرار والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.