طلب صورة ضوئية من عقد تجديد وترميم مستوصف الصباحية الغربي



وجه النائب د.حمود مبرك 8 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الأشغال العامة، ووزير الإعلام والثقافة ووزير التربية، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ووزير التجارة والصناعة ووزير الصحة.



وجاء في سؤاله المشترك ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد جميع العاملين الكويتيين وغير الكويتيين في وزاراتكم والجهات التابعة لكم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- كشف بعدد القانونيين الكويتيين وغير الكويتيين في الوزارة والجهات التابعة لكم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- تاريخ تعيين كل قانوني كويتي وغير كويتي في الجهات المذكورة سالفا حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان طريقة التعيين سواء بنظام التعاقد أو الاستعانة أو الإعارة أو غير ذلك ومؤهله الدراسي، وسنوات الخبرة، والراتب الشهري الذي يتقاضاه أو أي مستحقات أخرى.



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من عقد تجديد وترميم مستوصف الصباحية الغربي.



2- هل أخذت وزارة الصحة موافقات الجهات الرقابية (الجهاز المركزي للمناقصات العامة - وديوان المحاسبة - وإدارة الفتوى والتشريع) عند التعاقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الموافقات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى ذكر الأسباب.



3- ما أسباب تأخر إعادة افتتاح المستوصف حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل حوسب المقاول على هذا التأخير؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد المقاول؟



4- ما التاريخ المتوقع لإعادة افتتاح مستوصف الصباحية الغربي؟



كما وجه النائب د.حمود مبرك سؤالا إلى وزير التربية، عن التنسيق بين وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يخص الخريجين في عدد من التخصصات.



ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي أن خريجي بعض التخصصات من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتم تعيينهم بأعمال إدارية مع أن مؤهلاتهم تؤهلهم للعمل في مجال التدريس.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تم تعيين معلمات تاريخ في وزارة التربية خلال السنوات الثلاث الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسمائهم.



2 ـ هل هناك تنسيق بين وزارة التربية ومخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في التخصصات التالية (تاريخ ـ جغرافيا ـ علم نفس ـ تربية إسلامية)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالتعيينات في هذه التخصصات خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا يتم تعيينهم بالعمل الإداري؟ ولماذا لم تتم مساواتهم في الكادر الخاص بالمعلمين؟