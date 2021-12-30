أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها غدا الثلاثاء 9 الجاري، 37 رسالة واردة، جاءت كما يلي:



رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.



رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.



رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة.



رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.



رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.



رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر المشروعات بقوانين المحددة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإقرارها في أقرب وقت ممكن.



رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة.



رسالة من عضو مجلس الأمة مهند طلال الساير يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.



رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة لمدة شهر.



رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والممنوعات بهدف إيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها.



رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحسنة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع.



رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة بشكل خاص تمهيدا لإيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها.



رسالة من عضو مجلس الأمة د.عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ببحث الموانع القانونية أو اللائحية ـ إن وجدت ـ في توجيه النائب سؤالا برلمانيا لاستيضاح أمور متعلقة بأعمال الأمانة العامة لمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة مع تقديم المعالجات التشريعية المناسبة بذلك، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.



رسالة من عضو مجلس الأمة د.صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهر جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.



رسالة من عضو مجلس الأمة د.عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.



رسالة من عضوي مجلس الأمة د.عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.



رسالة من عضوي مجلس الأمة د.عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة العوائق كافة الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.



رسالة من عضوي مجلس الأمة د.عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.



رسالة من عضوي مجلس الأمة د.عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.



رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة أو الوهمية.



رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة المخالفات المالية والإدارية في هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الأول.



رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد تكليفها ببحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها حتى نهاية دور الانعقاد.



رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمساعدات العامة والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس.



رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها موافاة ديوان المحاسبة للجنة بتقرير واف بشأن ما قامت به من جهود تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة مع تضمين التقرير النقاط الواردة بنص الرسالة.



رسالة من عضو مجلس الأمة عدنان سيد عبدالصمد يطلب فيها العرض على المجلس الوقوف على مدى ملاءمة صدور قانون جديد يتعلق بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي رغم وجود القانون رقم 29 لسنة 2015، بالإضافة إلى حث الحكومة على تطبيق القانون سالف الذكر وذلك بسبب الارتفاع المطرد لأسعار اللحوم واحتكار شركة واحدة للسوق.



رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة برفع تقريرها الرابع إلى المجلس بعد إعادة صياغته لأسبوعين إضافيين.



رسالة من رئيس لجنة شؤون الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المرفق إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.



رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على أن تشمل البنود المحددة بنص الرسالة.



رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، مع الأخذ بالاعتبار البنود المحددة بنص الرسالة.



رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة بالمواضيع المحددة بنص الرسالة وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البلاد، على أن تقدم اللجنة تقاريرها في هذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد.



رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها سحب التقريرين رقمي 23 و24 المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل الجدول المرفق وبعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك لمزيد من الدراسة.



رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي انتهى إليها مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف والواردة بنص الرسالة ورفع تقارير خاصة بذلك إلى المجلس.



رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ كل أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات المنفذة له، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.



رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإدراج بند جديد في الجدول رقم 2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الظواهر السلبية للاختصاص وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.



تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس 2021 حتى 31 مايو 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.