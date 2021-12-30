على السلطتين البدء فوراً في مناقشة هذه المقترحات بأقصى سرعة بالتزامن مع معالجة القضايا الكبرى تشريعياً

عبدالعزيز المطيري



دعا النائب يوسف الغريب السلطتين إلى رسم خريطة تشريعية لسرعة إقرار قوانين في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هناك العديد من التشريعات التي انتهت منها اللجان كفيلة - في حالة إقراراها - أن تغير من حياة المواطن الكويتي لاسيما على صعيد المشاكل المزمنة التي يعاني منها الأغلبية من المواطنين وكذلك المشاكل اليومية الأخرى التي تؤرق حياتهم.



وأضاف النائب يوسف الغريب: على الحكومة أن تدرك ان المطالب النيابية بالزيادات المالية للمتقاعدين ولطلاب الجامعات والتطبيقي وزيادات بدل الايجار وبيع رصيد الاجازات وأرباح المتقاعدين والمعاقين والمطلقات والأرامل لا تقل بأي حال من الأحوال عن أولويات الشارع الكبرى من القضايا السكنية والتعليمية والصحية.



واعتبر النائب يوسف الغريب ان الإسراع في تحسين حياة المواطن اليومية سينعكس إيجابا على المجتمع بشكل عام لذا على الجميع ان يدرك ان السير في خطين متوازيين الأول العمل على إقرار المقترحات الشعبية التي ينتظرها الشارع وتم بالفعل الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة في اقصى سرعة بالإضافة إلى معالجة القضايا الكبرى تشريعيا، مؤكدا ان كل هذه القضايا عليها اجماع كبير من اغلبية أعضاء المجلس.