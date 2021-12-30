كشفت كسبولة زمنية مدفونة منذ 134 سنة تحت تمثال لقائد قوات الجنوب خلال الحرب الأهلية الأميركية روبرت لي في فيرجينيا، أسرارها الثلاثاء في ريتشموند من دون أن ترقى لحجم الآمال التي علقها هواة جمع أميركيون. في الداخل، عثر الخبراء الفنيون التابعون لهيئة الموارد التاريخية في ولاية فيرجينيا، خصوصا على ذخائر عائدة إلى الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865) وأوراق نقدية وعملات معدنية صادرة عن حكومة القوات الكونفيدرالية، إضافة إلى صحف ومجلات ورزنامة من العام 1887 ونسخة من الانجيل ووثائق من محافل ماسونية في المنطقة. ومن بين وثائق كثيرة عثر عليها، يبقى الأبرز رسم يمثل امرأة تركع أمام نعش أبراهام لينكولن الذي اغتيل في 14 ابريل 1865. وهي نشرت في حينها على الصفحة المزدوجة الرئيسية في مجلة «هاربرز ويكلي» بعد أسبوعين على عملية الاغتيال.



لكن المراقبين كانوا يأملون في اكتشاف صورة للرئيس الأميركي تم تقديمها بأنها تاريخية وكان من شأنها إثارة حماسة كبيرة في سوق المزادات.