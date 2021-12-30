تبدأ پاريس هيلتون، نجمة تلفزيون الواقع، العام الجديد بأسلوب مختلف هذه المرة إذ تقدم لمحبيها فرصة لزيارة جزيرتها في العالم الافتراضي على منصة روبلوكس للألعاب. وأنشأت هيلتون جزيرة على الإنترنت تحمل اسم (پاريس وورلد) «عالم پاريس» حيث يمكن للزوار استكشاف نسخ إلكترونية من منزلها في بيفرلي هيلز وبيت الكلب الذي تملكه، والتجول في ممشى مستوحى من مكان إقامة حفل زفافها على زوجها كارتر ريوم هذا العام في ميناء سانتا مونيكا في كاليفورنيا، والتنزه في أنحاء الجزيرة بسيارة رياضية فاخرة أو على متن يخت.



ومثل بقية الأماكن في العالم الاقتراضي، سيجمع «عالم پاريس» مبالغ بسيطة مقابل شراء ملابس افتراضية أو حجز جولة بدراجة مائية.



وقالـــت هيلتـــــون «ميتافيرس، بالنسبة لي، هو مكان حيث يمكنك فعل كل ما تفعله في حياتك الحقيقية لكن في العالم الرقمي».



وتنضم هيلتون (40 عاما) إلى مجموعة من المشاهير والعلامات التجارية الذين سارعوا لكسب موطئ قدم لهم على ميتافيرس، وهو مصطلح فضفاض يشير إلى عالم افتراضي مستمر.