عقدت لجنة الأولويات البرلمانية أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الحالي أمس الخميس، وزكت النائب أسامة المناور رئيسا لها والنائب د.عبدالعزيز الصقعبي مقررا، كما حددت اللجنة خطة عملها.



وقال رئيس اللجنة النائب أسامة المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور عضو اللجنة د.عبدالعزيز الصقعبي والنواب أحمد الحمد رئيس اللجنة المالية، ود.عبيد الوسمي رئيس اللجنة التشريعية، فيما تغيب عضو اللجنة النائب د.خالد عايد العنزي.



وأكد المناور وجود توافق تام على ترتيب الأولويات في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه وبإجماع الحضور تم الاتفاق على أن تكون خطة العمل وفقا لثلاثة عناصر رئيسة.



وأوضح أن الرد على خطاب صاحب السمو سيكون العنصر الأول وهو عمل برلماني مستقر منذ تأسيس المجلس، ثم مناقشة برنامج عمل الحكومة، وأبرز القضايا التي تتصدر اهتمامات الشارع الكويتي.



وشدد المناور على أهمية أن يأتي برنامج الحكومة متوافقا مع مرئيات خطاب صاحب السمو، إضافة إلى إطلاع النواب على خطط الحكومة لمناقشتها وتقديم الملاحظات بشأنها.



وبين أن موضوعات الإسكان ستكون من القضايا الموجودة ضمن الأولويات، مشيدا بالجهد الذي بذل من أعضاء اللجنة الإسكانية خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تصورات منطقية ستساهم بصورة مباشرة في حل هذه المشكلة.



وأضاف إنه «إلى ذلك فهناك موضوعا الصحة والتعليم، كما تم الاتفاق على أن يكون موضوع المتقاعدين من ضمن هذه الأولويات».



ونوه المناور إلى أن جميع ما يخرج في المستقبل عن اللجنة سيكون وفق ما هو متفق عليه بالإجماع، مضيفا «لن يكون رأي رئيس اللجنة مخالفا، وكذلك مقرر اللجنة في كل ما يصرح به عنها سيكون ممثلا لجميع أعضائها».