ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس صباح امس الخميس، اجتماع قياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بمشاريع الوزارة التنموية، الجاري تنفيذها والمتوقع طرحها قريبا، والاستماع إلى كل المقترحات التي من شأنها تطوير العمل بالوزارة.



وافتتح الفارس الاجتماع بكلمه رحب فيها بقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مثمنا ثقة القيادة السياسية في تكليفه بتولي الحقيبة الوزارية، ومتوجها في الوقت ذاته بالشكر الجزيل لأخيه الوزير السابق د.مشعان العتيبي على جهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدا على ضرورة استمرار الإنجاز وتطوير العمل داخل كافة قطاعات الوزارة، وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح والإنجاز ودفع عجلة التنمية في البلاد.



وحث الفارس كل قياديي ومنتسبي الوزارة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء مصلحة العمل، مع الالتزام بسرعة انجاز الأعمال المناطة بها جميع قطاعات الوزارة وتطويرها لتكون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مصدر فخر لكل منتسبيها، موضحا «أنه لن يدخر جهدا في سبيل تيسير العقبات التي تواجه الوزارة بهدف تنفيذ مشاريعها وفق جداولها الزمنية».



وختاما عبر الفارس عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة من منتسبي الوزارة، متوجها لهم بجزيل الشكر على الجهود التي يبذلونها لتطوير أداء العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل المواطنين والمقيمين.