تتقدم «الأنباء» بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلى المسؤولين والشعب الكويتي الكريم والمقيمين بحلول العام الميلادي الجديد. وبهذه المناسبة، تحتجب «الأنباء» ورقيا يوم بعد غد الأحد مع العطلة الأسبوعية المعتادة (السبت) وتعود الاثنين، على أن يتابع الموقع الإلكتروني لـ «الأنباء» www.alanba.com.kw أعماله على مدار الساعة (24/24)في رصد ونشر مختلف الفعاليات والأنشطة والأخبار محليا وإقليميا ودوليا. كل عام وأنتم بخير.