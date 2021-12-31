سامح عبدالحفيظ



أعلن النائب د. حسن جوهر انه سيتقدم بطلب لاستعجال مناقشة حزمة من التشريعات في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة وإقرارها نداء بالاسم. وأوضح جوهر ان تلك التشريعات تتعلق بتكويت الوظائف وقوانين الحريات والإسكان والمتقاعدين. وأشار إلى أن تقارير بعض هذه التشريعات جاهزة، وأن البعض منها تم إقراره في المداولة الأولى، متمنيا إنجاز هذه التشريعات في أول جلسة قادمة للمجلس في



4 يناير المقبل. ولفت إلى أنه تقدم أمس ومجموعة من النواب بطلب جديد لوضع الحزمة الثانية من التشريعات ضمن الأولويات. في الاتجاه ذاته، عقدت لجنة الأولويات البرلمانية أول اجتماعاتها. وقال النائب اسامة المناور ان اللجنة حددت اولوياتها بالرد على الخطاب الأميري ومناقشة برنامج عمل الحكومة والإسكان والصحة والتعليم والمتقاعدين.

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