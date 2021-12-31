حنان عبدالمعبود



استنكرت وزارة الصحة حادث الاعتداء على الكوادر الطيبية في كل من مستشفى مبارك، ومركز علي صباح السالم الصحي، لافتة إلى تواصلها ومتابعتها مع الأطباء لمجريات الواقعة، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020.



وأعربت الوزارة عن شديد أسفها تجاه هذا التصرف المستهجن والمرفوض إزاء الكوادر الطبية، مؤكدة حرص الوزارة على حفظ وحماية كامل حقوق مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المرافق التابعة للوزارة، مؤكدة أن جهود المنظومة الصحية مصدر فخر واعتزاز، ولن تدخر جهدا في حمايتهم وفق قانون مزاولة المهنة الجديد.