عبدالكريم العبدالله



هنأت الجمعية الطبية وزير الصحة د.خالد السعيد على نيله ثقة القيادة السياسية بتوليه حقيبة وزارة الصحة، سائلة الله له التوفيق والنجاح الدائمين.

وقالت الجمعية الطبية في بيان لها: إنها تتطلع إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات المقدمة إلى كل مستحقيها، عن طريق مد يد التعاون مع القيادة الجديدة في وزارة الصحة، وترسيخ مفهوم المسؤولية الجماعية.

وأكدت الجمعية أهمية مد جسور التواصل، وتعزيز التعاون مع الجسد الطبي، وعقد اللقاءات المستمرة لسد الفجوة معهم، والتشاور مع الجسد الطبي قبل إقرار اللوائح والقوانين ومن أهمها اللائحة التنفيذية لقانون 70 /2020 بشأن مزاولة مهنة الطب كما نصت المادة 86 من القانون ذاته. ودعت «الطبية» إلى الالتفات إلى الملفات العالقة.