حنان عبدالمعبود



علمت «الأنباء» أن وزير الصحة د. خالد السعيد في إطار إلمامه بأمور الوزارة، طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الوكلاء للاطلاع على خطط وعمل كل وكيل مساعد تقييما لأداء دورهم وعملهم بحضوره، سيعقده خلال الأيام المقبلة.

وبينت المصادر لـ «الأنباء» أن الوزير طلب أن يقوم كل وكيل بتحضير عرض لمهام العمل التي يقوم بها، وما تم عمله من إنجازات، وكذلك خطة لما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الوزير سيرسم خارطة الطريق الجديدة بعد هذا الاجتماع الذي سيحدد أداء كل مسؤول في الوزراء، كما بينت أن الوزير يستهدف بعض التغييرات خلال الفترة القادمة لتعديل الأوضاع، لافتة إلى أنه بدأ فعليا وضع التصور لإجراء بعض التغييرات في الكادر الوظيفي لإدارة مكتب الوزير وسترى ملامحها النور خلال الفترة المقبلة.