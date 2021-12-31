عبدالعزيز الفضلي



واصل أمس طلبة المرحلة المتوسطة وطلبة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر اختباراتهم للفترة الدراسية الاولى في ظل الاجراءات والاحترازات الطبية المشددة التي اوصت بها السلطات الصحية في البلاد.



وكشفت مصادر ميدانية تربوية لـ «الأنباء» أن امس مر بهدوء وحسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة والمناطق التعليمية وبالتعاون مع الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، مشيرة الى انه لم يخل من الإصابات في المدارس حيث تم اكتشاف حالات طلابية مصابة وأيضا معلمة، ما أدى الى إجراء فحص للمخالطين من الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة.