عبدالعزيز الفضلي



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» حول تأجيل اختبارات الطلبة المصابين بفيروس «كورونا» خلال امتحانات الفترة الدراسية الأولى إلى شهر فبراير المقبل مع بداية الفصل الثاني، أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان في نشرة أصدرها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، «أنه في حال تم إغلاق الفصل أو لجنة سير الامتحان بقرار من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة تؤجل امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2022/2021م للفصول أو اللجان المغلقة فقط إلى بداية الفصل الدراسي الثاني سواء من المصابين أو المخالطين، وذلك للمواد المتغيب عنها فقط خلال فترة الإغلاق لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية».