أقرت المكسيك لقاح كوفيد-19، الذي طورته كوبا لتكون بذلك الدولة الرابعة في أميركا اللاتينية التي تقوم بهذه الخطوة.



وأعلنت السلطات الأربعاء، أنها منحت الموافقة الطارئة للقاح «عبدالله» الذي لم تقره رسميا بعد منظمة الصحة العالمية.

وقالت السلطات المكسيكية، إن اللقاح يفي بشروط الجودة والسلامة والكفاءة. وأقرت كوبا لقاح عبدالله في يوليو وكان أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم تطويره في المنطقة.

وطورت كوبا لقاحين آخرين لم تقرهما بعد منظمة الصحة العالمية: سوبيرانا 02 وسوبيرانا بلس. وبحسب الأرقام الرسمية، هناك نحو 86% من الكوبيين مطعمين بالكامل بلقاحات كوبية.

وجرى إقرار «سوبيرانا 02» في إيران، وأجيز «عبدالله» في فيتنام وفنزويلا ونيكاراغوا ودول أخرى. ويعد «عبدالله» اللقاح العاشر الذي يتم إقراره في المكسيك.