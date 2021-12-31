أكمل باحثون صينيون التجربة السريرية الأولى من نوعها في الصين على الإنسان، باستخدام روبوت جراحي بالمنظار أحادي الذراع، وذلك وفقا لمستشفى الصداقة في بكين التابع لجامعة العاصمة الطبية.

وبناء على عدد كبير من التجارب السابقة على الحيوانات، استخدمت فرق البحث من مستشفى الصداقة في بكين، والمستشفى الأول بجامعة لانتشو، روبوتا جراحيا تم تطويره محليا لإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار من منفذ واحد.



وتجرى جراحة المنظار أحادية المنفذ بشكل عام في التجويف الصدري أو البطني للمريض من خلال إحداث شق صغير واحد بطول يتراوح بين 2 و 3 سنتيمترات على سطح الجسم.



في هذا السياق، فقد أحرزت التكنولوجيا الروبوتية تقدما ملحوظا بعدما دخلت مجالات العمل خلال العام 2021.

وتنوعت مجال عمل الروبوتات بين المجال الحربي والعمل في المطاعم والمساعدة في تدريس الأطفال بل في تنسيق الزهور أيضا.