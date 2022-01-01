وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزير الصحة نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الجهات والشركات التي تعاقدت معها وزارة الصحة لتوفير لقاحات الوقاية من ڤيروس كورونا (كوفيد- 19)؟ وما الكميات التي تم التعاقد على توفيرها من تلك الجهات والشركات؟ وما مواعيد وصول تلك اللقاحات إلى الكويت؟



2- ما الضمانات التي حصلت عليها وزارة الصحة للتأكد من سلامة تلك اللقاحات؟ وهل حصلت وزارة الصحة على موافقات الجهات المحلية والدولية المختصة في هذا الشأن قبل التعاقد على توفير تلك اللقاحات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المستندات المتعلقة بهذا الشأن.



3- كم تبلغ التكلفة المالية لتوفير تلك اللقاحات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود، مبينا التكلفة المالية لكل عقد على حدة.



4- ما الآلية التي اعتمدتها وزارة الصحة لأولوية التطعيم من ڤيروس كورونا (كوفيد -19)؟