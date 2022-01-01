القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية المصرية د.عاصم الجزار، إنه تم وجار تنفيذ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية متنوعة بمدينة أكتوبر الجديدة ما بين إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بمساحات تتراوح بين (75م2 - 90م2 - 108م2 - 115م2 - 117م2) للوحدة بالمناطق المختلفة بالمدينة منذ عام 2017 وحتى 2021، بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال استعراضه المشروعات التي تم وجار تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة حتى عام 2021، حسب بيان الوزارة.



وأضاف الجزار أن مدينة أكتوبر الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها منذ عام 2017 داخل إقليم محافظة الجيزة، ويشمل المخطط العام للمدينة كافة الأنشطة والاستخدامات حيث يضم مناطق (سكنية - خدمية - صناعية - سياحية وترفيهية - تعليمية).



من جانبه، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 47 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، كما تم تسليم حوالي 28 ألف وحدة سكنية للحاجزين حتى الآن، بجانب الانتهاء من تنفيذ 177 عمارة سكنية تضم 4236 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل نموذج «سكن مصر» يتخللها 36 وحدة إدارية و12 وحدة تجارية لتوفير الخدمات للحاجزين بالمشروع.



وفيما يخص المشروعات الخدمية حتى 2021، أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مدرسة ما بين تعليم أساسي وثانوي بالقطاعات المختلفة، ومنها منطقة الـ 800 فدان والمنطقة السادسة ابني بيتك، بالإضافة لمدرسة سكن مصر، وتم تشغيل 7 مدارس منها، وجار تنفيذ 3 مدارس أخرى وتشمل: مدرسة بقطاع «د» بمنطقة الـ 800 فدان ومدرستين بمشروع إسكان غرب المطار.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 5 ملاعب رياضية بمناطق مختلفة، ومركز شباب ابني بيتك 6، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز شباب قطاع «د» بمنطقة الـ 800 فدان على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم 3 ملاعب خماسية وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي، كما تم الانتهاء من تنفيذ المجمع الشرطي بالمدينة ويضم (مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدني)، وجار التنسيق لتسليمه للجهات المعنية.



وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 حضانات وتسليمها لوزارة التضامن الاجتماعي والتي قامت بدورها بتشغيل حضانة قطاع أ وحضانة قطاع «د» بمنطقة الـ 800 فدان، وجار تنفيذ 4 حضانات أخرى بمناطق المدينة المختلفة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 وحدات صحية، وتم تجهيز وتأثيث وحدة صحية بقطاع أ بمنطقة الـ 800 فدان، وجار تنفيذ وحدتين صحيتين بمشروع إسكان غرب المطار.



ونوه رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 4 أسواق تجارية، وجار تنفيذ 5 أسواق تجارية أخرى، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير منافذ بيع أمان بمنطقة الـ 800 فدان وابني بيتك 6 تيسيرا على المواطنين ودعما للأسواق التجارية التي تم تنفيذها، بجانب تسليم مقر لهيئة البريد جار به الأعمال النهائية تمهيدا لافتتاحه، كما تم تسليم مقر للشهر العقاري، وتوفير وتسليم مقر لهيئة الإسعاف المصرية والتي وفرت السيارات المجهزة بالمدينة، وكذا توفير أتوبيسات نقل جماعي لربط المناطق المختلفة بالمدينة بمحافظة الجيزة وجامعة القاهرة، كما تم توفير خط للنقل الداخلي يشمل عدد أتوبيسات، بجانب توفير أكثر من 66 سيارة ميكروباص وخط تابع لشركة خاصة دعما لمنظومة المواصلات بالمدينة.



وقال رئيس الجهاز عن محوري الطرق والمرافق، إنه تم الانتهاء من كامل شبكة مرافق (مياه - صرف - كهرباء - غاز - اتصالات) بمشروع عمارات منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين بمنطقة الـ 800 فدان، كما تم الانتهاء من شبكة المرافق بالكامل (مياه - صرف - كهرباء - ري - غاز - اتصالات) بمنطقة سكن مصر، وجار العمل في تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بموقع ال1000 فدان وموقع الـ 1800 فدان لقطع الأراضي المميزة، والبدء في التسليم المرحلي لقطع الأراضي بهذين الموقعين، وجار العمل في ترفيق المرحلة العاجلة للمنطقة الصناعية بمساحة 1600 فدان.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة رافع الصرف الصحي وخط الطرد لخدمة مشروعات وحدات منخفضي الدخل والإسكان المتوسط «سكن مصر» بمنطقة ال800 فدان، بجانب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة رافع المياه والخزان بمنطقة الـ 800 فدان، ورصف طريق شرق الواحة بطول 3.4 كيلومتر بتكلفة حوالى 68 مليون جنيه، مضيفا أنه تم الانتهاء من شبكة طرق مشروع سكن مصر بالكامل بطول 5.5 كم، وجار تنفيذ ورصف طريق شمال المطار بطول 22 كم ليكون شريانا لتنمية مناطق المدينة المختلفة سواء مناطق قطع الأراضي السكنية أو مشروعات سكن كل المصريين أو المناطق الصناعية واللوجيستية، وكذا رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة، ابني بيتك.



وأضاف انه فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بالمدينة، تم تخصيص أكتر من 60 قطعة أرض بمساحات مختلفة وأنشطة صناعية متنوعة بحصيلة استثمارية بلغت ملياري جنيه، كما تم تسليم مساحة حوالي 69 فدانا بالمنطقة الصناعية لمركز بحوث وتطوير الفلزات بوزارة التعليم العالي لإعداد مركز بحوث وتطوير فلزات ومعادن، وبعض المصانع، لافتا إلى أنه جار تنفيذ مجتمع عمراني متكامل بالشراكة بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى الشركات على مساحة 3 آلاف فدان.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم زراعة وتشجير المسطحات الخضراء المخططة بالمدينة بالإضافة إلى أنه تم تشجير الطرق والمحاور الرئيسية بمنطقتي الـ 800 فدان ومنطقة مشروع سكن مصر والتي شملت زراعة ما يقرب من 350 ألف متر مسطح مساحات خضراء، بالإضافة لزراعة نحو 20 ألف شجرة.