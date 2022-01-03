تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.



وتمنى سموه، رعاه الله، أن يكون العام الجديد عام خير على كل دول وشعوب العالم يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية.



من جهة أخرى، قام مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ظهر أمس الأول السبت بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.



كما قام مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، عصر أمس الأول بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وقد تسلم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانل رئيس جمهورية كوبا الصديقة، يوم أمس الأول، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوبا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، يوم أمس الأول، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.