القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس سفيرنا لدى مصر محمد الذويخ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير الذويخ في دعم وتعزيز العلاقات المصرية ـ الكويتية، مؤكدا تقديره للدور الحكيم لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت.



من جهته، أعرب السفير الذويخ عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون.



كما أعرب عن شكره للشعب المصري صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة، منوها بأن مصر أصبحت لها قيادة حكيمة، متمثلة في الرئيس السيسي، تعد نموذجا يحتذى في الرؤية التنموية والنهضة.



كما نقل السفير الذويخ للرئيس السيسي تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشددا على حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المتبادلة في التقدم والازدهار والتنمية، ويعزز من أواصر التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف القضايا والتحديات، خاصة في ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسي داعم للأمة العربية بأسرها.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم في ظل التخصصات الحديثة التي تم إدراجها في سلسلة الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر في مختلف المجالات، في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة، لاسيما في مجال الزراعة من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.