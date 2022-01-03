مفرح الشمري



التفاعل الكبير الذي قامت به وزارة الإعلام لمتابعة الاحوال الجوية خطوة بخطوة بعد تعرض البلاد لحالة مطرية شديدة، ادت الى تسرب المياه الى سراديب البيوت واقفال بعض الشوارع الحيوية، يؤكد أنها دائما في قلب الحدث، حيث كان تفاعلها من خلال هذان القطاعان، خصوصا قطاع الأخبار والبرامج السياسية وقطاع الإذاعة «اذاعة البرنامج الثاني» أمرا يشكر عليه العاملون بهذين القطاعين من أصغر موظف الى أكبر موظف، حيث اثبتوا بالفعل انهم «قدها وقدود» في التصدي لأي شائعة تثار في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل تواجدهم في قلب الحدث من خلال مراسليهم المتواجدين في جميع محافظات الكويت.



فمن خلال التوجيهات المباشرة من وكيل قطاع الاخبار والبرامج السياسية سعود الخالدي، نفذ قطاع الاخبار والبرامج السياسية خطته للتعامل في مثل هذه الاجواء من خلال تشكيله لفريق عمل من مذيعين ومراسلين يعملون على مدار الساعة سواء داخل الاستديوهات أو خارجها، حتى ينقلوا الصوت والصورة للمستمعين والمشاهدين بكل شفافية، في استضافة عدد من المختصين للحديث عن الحالة المطرية التي تعيشها البلاد، بالإضافة الى التقارير المباشرة للحد من الاشاعات التي تنتشر في مثل هذه الاجواء.



ومن خلال متابعتنا لإذاعة الكويت، وتوجيهات وكيل قطاع شؤون الاذاعة سعد الفندي الذي وجه تعليماته بانضمام محطات الكويت الى اذاعة البرنامج الثاني، قدم برنامج «هاتف المساء» تغطية واسعة للاجواء التي تعيشها البلاد من خلال استضافته للعديد من المسؤولين في الجهات الحكومية للحديث عن مواجهتهم لهذه الاجواء الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث استطاع البرنامج من خلال مذيعيه أحمد الكندري ومحمد العفاسي ان يواكب بكل اقتدار الظروف، وذلك من خلال إيصال المعلومة الصحيحة من مصادرها بشكل متواصل من خلال مراسليهم المتواجدين مع الجهات الحكومية، ناهيك عن العديد من الفلاشات الوطنية التي تحمل بين طياتها رسائل إعلامية توعوية إرشادية للمواطنين والمقيمين للمكوث في منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، حيث كانت تبث هذه الفلاشات والرسائل على جميع قنوات تلفزيون الكويت والمحطات الاذاعية.. فشكرا وزارة الاعلام والشكر موصول لقطاع الاخبار والاذاعة على هذه الجهود لردع الاشاعات التي تنتشر في مثل هذه الظروف الجوية التي تعيشها البلاد.