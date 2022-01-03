عبدالحميد الخطيب



استكمالا لمسيرة النجاح والتميز الجماهيري، أعلن النجم القدير حسن البلام ان مسرحيته «قحفية وغترة وعقال» ستحط الرحال يومي 7 و8 الجاري في قاعة راشد‬ بمركز دبي التجاري لتقديم عرضين هناك، ضمن أنشطة مهرجان دبي للتسوق، وذلك بعد العروض القوية في الكويت و«موسم الرياض» بالسعودية والتي كانت كاملة العدد.



المسرحية من تأليف أحمد العوضي، وإخراج عبدالله البدر، وبطولة النجم القدير حسن البلام، ويشاركه التمثيل نجوم «قروب البلام»: أحمد العونان، زهرة عرفات، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، عبدالله البدر، خالد السجاري، وغيرهم، والذين يصنعون بلا شك حالة فنية مختلفة في جميع أعمالهم المسرحية.