مفرح الشمري



تعرض المطرب القدير يحيى أحمد لوعكة صحية مفاجئة، نقل على اثرها الى احد المستشفيات وذلك الاربعاء الماضي، وبعد الفحوصات الطبية اتضح انه يعاني من ضيق في التنفس وحرارة، وتم اجراء اللازم له من قبل اطباء المستشفى الذين سمحوا له بالمغادرة الى منزله لاستقرار حالته الصحية.



«الأنباء» تواصلت مع «بووليد» الذي اكد لها انه حاليا بخير وصحته طيبة بفضل الله ومن ثم بفضل دعاء محبيه واصدقائه، شاكرا كل من سأل عنه، ومتمنيا لهم عاما سعيدا خاليا من الأوجاع.



يذكر ان المطرب القدير يحيي أحمد عمل في أوائل الستينيات في إذاعة الكويت، وقد أسهم عمله في التقائه بكثير من نجوم الأغنية البارزين على صعيد التأليف والتلحين.



من أعماله «يا كويتنا» و«أجمل عيون» و«شيل يا قلبي وخل» و«تشغلنا»، وقد تعاون يحيى أحمد مع عدد من الملحنين، أبرزهم الراحل إبراهيم الصولة الذي لحن له عدة أغان منها: رسالة، راعي الهوى، ميال، قلبك، لا تعذب أسيرك، ايا شكوانا، مغاني الحور، أحلى كلام، لا تواعدني، حبيبي، شهر الأمان، طير السعد، وغيرها من الاغاني الخالدة في مسيرة الاغنية الكويتية.