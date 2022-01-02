عبدالكريم العبدالله

قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند انه لا يزال العالم يواجه موجة غير مسبوقة من متحور أوميكرون، وارتفاع ملحوظ بالإصابات في مناطق مختلفة حول العالم، مضيفا أن الجميع في طور ترقب وجمع البيانات لتقييم مدى تأثير الموجة على الوضع الصحي العام بشكل أدق.

وشدد على انه من الضروري استكمال التطعيم وتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لتفادي شدة الموجة الحالية.

وذكر ان التضافر والعمل المجتمعي في الكويت تمت الإشادة به عالميا، وله أهمية بالغة في التعامل مع الموجة الحالية.

ولفت الى ان هناك زيادة في عدد الإصابات محليا، ونسبة الإصابات إلى المسحات وبشكل مضاعف، مبينا ان هناك زيادة في أعداد دخول المستشفى والعناية، إلا وأنها ليست بالطردية كالتي في بعض المناطق حول العالم التي تقل فيها نسبة التحصين.

ونوه الى انه على مدار 8 أيام لم تسجل حالات وفاة كوفيد-19 في دولة الكويت بحمدالله.

وقال : حتى تستمر المؤشرات ضمن نطاق السيطرة لابد من مداومة التيقظ والحذر.

واعلن عن انه كل من يفوق 50 سنة سيتلقى الجرعة التعزيزية من جميع مراكز ومواقع التطعيم دون موعد مسبق، كما يتطلب يتطلب من كل من هو دون ال 50 سنة الحصول على موعد مسبق لتلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من جميع مراكز ومواقع التطعيم.

واوضح انه يتم تقديم الجرعات التعزيزية لمنتسبي المنظومة الصحية عبر المستشفيات العامة، كما يتم تقديم جرعات لقاح كوفيد-19 للمرضى أصحاب المكوث المزمن في المستشفيات.

وكشف عن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التعزيزية (الثالثة) خلال الأسبوع الماضي = 115024 شخص، وحتى الآن تم تقديم الجرعة لأكثر من 461693 شخص في دولة الكويت.

واشا. الى ان مراكز كوفيد-19 في سائر محافظات البلاد تعمل لتفعيل برتوكول العزل المنزلي، وتستقبل المراجعين من 8 صباحا وحتى 8 مساء.

وبين انه وفق الدراسات الحالية فإن التحصين بالجرعة التعزيزية من الطعوم المعتمدة فعال في مكافحة متحور أوميكرون، ناصحا بتأجيل أخذ اللقاح بعد مرور فترة 4 أسابيع من ثبوت الإصابة بالفيروس.