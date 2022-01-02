أسامة ابو السعود



وسط حضور حاشد من عمال شركة نفط الكويت، افتتحت قائمة "الرؤية العمالية" مقرها الانتخابي مساء اليوم الأحد أمام اتحاد عمال البترول بمنطقة الأحمدي.



ودعا عضو القائمة عباس عوض جموع عمال شركة نفط الكويت للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي لاختيار من يمثلهم، مضيفا: الحمد لله تم قبل قليل التصديق على التقريرين المالي والإداري لنقابة نفط الكويت 2020 - 2022 ، وندعو إخواننا واخواتنا العاملين في الشركة لحضور اكبر عرس ديمقراطي في واحدة من أقوى الانتخابات من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ٩ مساء.



وأكد عوض ان الرؤية العمالية نهجها ثابت منذ إضراب 2016 الى اليوم، داعيا الى التصويت من يمثلهم خير تمثيل.



من جهته، قال سالم السبيعي مرشح القائمة: نحن مستمرون بإذن الله على نهجنا الثابت في الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، ونتمنى الخير لمن يستطيع حمل هذه الامانة وتمثيل عمال شركة نفط الكويت خير تمثيل ان شاء الله.



من جانبه، قال سالم العجمي أحد مرشحي قائمة الرؤية العمالية: ان عمال شركة نفط الكويت عاصروا قائمة الرؤية العمالية على مدى ٣ دورات انتخابية لمدة ٦ سنوات ماضية ورأوا كيف تصدت القائمة لكل المحاولات البائسة لاستهداف حقوق العمال، ولأول مرة كذلك كسرت القائمة الجمود الوظيفي وعملت على إنصاف اخواننا في بعض القطاعات الذين كانوا يعانون من هيكل وظيفي شبه ميت وتم إنعاشه من جديد وغيرها العديد من الانجازات التاريخية لصالح إخواننا العمال.