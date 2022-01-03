تقدم النائب يوسف الغريب باقتراح برغبة في شأن إعادة النظر في تنظيم بعض القطع في السالمية سواء بتثمينها أو تحويلها إلى نشاط استثماري، قال في مقدمته ما يأتي:

تعتبر منطقة السالمية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خصوصا فيما يتعلق بسكن الوافدين فيها في أغلب القطع السكنية والاستثمارية، فيما أصبح سكن المواطن أقل بكثير من الوافدين في المنطقة وذلك بعد أن استبدلت بعض القطع فيها من السكني إلى الاستثماري أو التجاري.

كما أن القطع (12،4،2) تحاوطها المجمعات التجارية والاستثمارية وأيضا يقطنها الكثير من العزاب الوافدين وباتت المنطقة مزدحمة في أغلب الأوقات وأغلب قطعها ذات مجمعات وأسواق ومراكز تجارية، ونص الاقتراح على ما يلي:

إعادة النظر في تنظيم القطع (12،4،2) في منطقة السالمية، سواء عبر تثمينها أو تحويلها إلى النشاط الاستثماري.