حنان عبدالمعبود



أكد مدير إدارة الصحة العامة د.فهد الغملاس التوسع في خدمات فحص PCR، لافتا الى استحداث العديد من مراكز الفحص، من أجل تقديم الخدمة بالمراكز الصحية لتكون قريبة من الجميع، وقال إن الوزارة حرصت على دعم هذا الإجراء بتخفيض سعر الفحص بحيث لا يزيد على 9 دنانير في مختلف المختبرات الأهلية.



وقال الغملاس في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إنه نظرا لأهمية التقصي الوبائي في محاصرة المرض وتخفيف العبء على المنظومة الصحية، فإن هناك توسعا مستمرا في التقصي الوبائي سواء من قبل العاملين في خدمات الصحة العامة بالمناطق الصحية أو من خلال تطبيق «شلونك» للحالات المصابة أو المخالطة أو القادمين من السفر، والذين يعتبرون أحد مخاطر انتقال الفيروس.

وقال ان هناك جهدا وتركيزا وحثا مباشرا وتشجيعا من الوزارة على أن نسابق العصر في التصدي للوباء، فنحن مازلنا في الجائحة التي قد تخف لبعض الوقت وتشتد في وقت آخر، وقد نكون حاليا في وقت نشهد به ارتفاع عدد الحالات ما يجعلنا ندعو الجميع الى الالتزام والتواصل المباشر مع وزارة الصحة من خلال القنوات الإعلامية لاستقاء المعلومات بشكل مباشر والاطلاع على أخبار وزارة الصحة من خلال المنصات الاعلامية خاصة الالكترونية وكذلك من خلال قطاع العلاقات العامة والإعلام.



ولفت الغملاس الى التوسع ايضا في خدمات التطعيم، داعيا العاملين بالمنظومة الصحية الذين يشكلون خط الدفاع الأول ضد المرض، إلى الاهتمام بصحتهم من جانب قطاع الصحة العامة من جميع النواحي ومنها التقصي الوبائي وعمل المسحات والتطعيم.