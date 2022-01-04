عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وحضور أعضاء اللجنة اجتماعا في قصر السيف.



واستعرضت اللجنة أحدث التقارير الواردة من السلطات الصحية بشأن آخر مستجدات الوضع الصحي في الكويت بعد الارتفاع الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نتيجة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون) في دول العالم.



أعلنت وزارة الصحة تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 419314.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ«كونا» انه تم تسجيل 171 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 412073، مبينا ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.3%.

وأوضح السند انه لم يتم تسجل اي حالات وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2468 حالة.

وذكر ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 8 حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 4773، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد - 19) إلى 35.

وقال ان عدد المسحات التي تم إجراؤها في الفترة نفسها بلغ 22491 ليصبح مجموع الفحوصات 6025332 مشيرا إلى ان نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4.4%