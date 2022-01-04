عبدالكريم العبدالله



أجلت وزارة الصحة انعقاد اللجان التخصصية للعلاج بالخارج في المستشفيات والمراكز التخصصية واللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج اعتبارا من الأحد المقبل 9 يناير حتى إشعار آخر، وذلك نظرا للوضع الصحي الوبائي العالمي وانتشار فيروس أوميكرون في معظم دول العالم التي تعتبر وجهات لإيفاد المواطنين إليها لتلقي العلاج بها، وبناء على تقارير المكاتب الصحية بشأن الوضع الصحي في تلك الدول وحفاظا على سلامة المواطنين، ويستثنى من ذلك الحالات الحرجة التي ترى الجهة المعالجة عدم وجود علاج للمرض داخل الكويت.