عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب نشرة تخص تعديل موعد الاختبارات للفترة الدراسية الأولى، حيث أشار خلال النشرة، التي تلقت «الأنباء» نسخة منها: يتم تخصيص اليوم الأخير (يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022) لأداء امتحانات جميع صفوف المرحلة المتوسطة الأربعة على فترتين الأولى للصفين السادس والسابع من الساعة الثامنة وحتى نهاية الامتحان، اما الفترة الثانية للصفين الثامن والتاسع فستكون من الساعة الحادية عشرة وحتى نهاية الامتحان، وذلك حرصا من وزارة التربية على تطبيق الاشتراطات الصحية وحفاظا على سلامة أبنائها الطلبة.



أما المرحلة الثانوية فيتم تأجيل امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر المقررة يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 على أن يتم العمل بالجدول المعتمد في بقية الأيام مرفق الجداول المعدلة.



وفيما يخص المعاهد الدينية، أوضح اليعقوب أن الامتحانات ترحل لليوم التالي حسب الجدول المقرر دون أي تغيير في ترتيب المواد، داعيا المناطق التعليمية لإصدار جدول المرحلة المتوسطة بما يتفق مع البند أولا وإبلاغ المدارس بالجدول المعدل.



هذا، وقام وكيل التعليم العام أسامة السلطان بإصدار جداول اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بعد التعديل وهي كما يلي: