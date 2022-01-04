أغلب المدارس تعرضت لخرير وتجمعات لمياه الأمطار والوزارة تابعت أعمال إزالة المياه وإصلاح الأعطال



عبدالعزيز الفضلي



تعرضت العديد من مدارس وزارة التربية وبمختلف مناطقها التعليمية الى خرير وتجمع المياه في اغلب مرافقها وذلك بسبب هطول الامطار الغزيرة على البلاد، وقامت الفرق الهندسية في المناطق التعليمية منذ الصباح الباكر بجولات تفقدية لجميع المدارس لسحب المياه ومعالجة أي خلل او عطل في الكهرباء أو أي ضرر في المرافق المدرسية.

وكشفت مصادر تربوية ميدانية ان الأضرار تمثلت في خرير بعض مرافق المدارس اضافة الى تجمعات المياه، مشيرة الى ان الوزارة قامت بجهود مكثفة لإصلاح المدارس بشكل عاجل وتجهيزها لاستقبال الطلبة اليوم والذين سيستأنفون اختباراتهم للفترة الدراسية الاولى والتي توقفت بسبب عطلة رأس السنة، اضافة الى تعطيل الدراسة أمس الأول بسبب الامطار.

وذكرت المصادر ان وكيل التربية د.علي اليعقوب طلب من وكيل المنشآت التربوية م.ياسين الياسين تقريرا شاملا ومفصلا عن اوضاع المدارس وما تمت معالجته، مشيرة الى ان القيادات التربوية قامت بجولات تفقدية للاطمئنان على سير العمل في المدارس والوقوف على مدى جهوزيتها لاستقبال ابنائنا الطلبة، مؤكدة ان الاوضاع مطمئنة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

هذا، وقامت جميع المناطق التعليمية وقطاع التعليم الخاص بإصدار جداول الاختبارات بعد تعديلها وذلك بتعليمات عاجلة من وكيل التربية د.علي اليعقوب، لتتسنى للطلبة دراسة موادهم والتحضير للامتحانات.



وكانت العديد تعرضت من مدارس وزارة التربية وبمختلف مناطقها التعليمية الى خرير وتجمع المياه في اغلب مرافقها وذلك بسبب هطول الامطار الغزيرة على البلاد، وقامت الفرق الهندسية في المناطق التعليمية أمس ومنذ الصباح الباكر بجولات تفقدية على جميع المدارس لسحب المياه ومعالجة أي خلل او عطل في الكهرباء أو أي ضرر في المرافق المدرسية.



وكشفت مصادر انه تم رفع تقارير الى قطاع المنشآت بأوضاع المدارس غير ان الامور مطمئنة والعمل جار على قدم وساق لتجهيز المدارس لاستقبال الطلبة لأداء اختباراتهم اليوم الثلاثاء.