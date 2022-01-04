آلاء خليفة



دعا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة الطلبة والطالبات الدارسين في بريطانيا لأخذ الحيطة، والحذر والتقيد بالاشتراطات الصحية، خاصة مع سرعة انتشار المتحور «أوميكرون» والارتفاع غير المسبوق في عدد الاصابات، حيث تخطت حاجز 190.000 حالة في المملكة المتحدة خاصة بعد تحذيرات سفارتنا في المملكة المتحدة وبيان وزارة الخارجية بشان عودة المواطنين الى الكويت.



وأكد عضو الهيئة الادارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة علي رجب أن الاتحاد على تواصل مستمر مع المكتب الثقافي الكويتي في لندن والجامعات والمعاهد لبحث اعفاء الطلبة من الحضور والدراسة عن بعد حفاظا على سلامتهم.



وشدد رجب على ضرورة اتباع التعليمات الموصي بها من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة والالتزام بالقيود والاشتراطات الصحية، مؤكدا ان الاتحاد موجود لخدمة ومساعدة الطلبة وسيكون هناك خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال مكالمات الطلبة الطارئة، خط القسم القنصلي: +4402075903400، خط الطوارئ للاتحاد الوطني: +447309645719