القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة وتضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لغرق متحفي شرم الشيخ والغردقة أو تضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مشددة على سلامة كل منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة بهما، حيث لم يلحق بهما أي أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما في استقبال الزوار بشكل طبيعي.



وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة، لمتابعة كل المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم كل سبل الدعم بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على كل المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من أية أضرار.



وفي سياق متصل، تعمل غرف العمليات التي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للآثار، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية، على متابعة المناطق الأثرية وعمليات شفط المياه المتراكمة ببعض المناطق الأثرية، بالإضافة إلى تلقيها أية بلاغات من المناطق السياحية والأثرية والعمل على حلها بشكل فوري مع الأجهزة المعنية في المحليات والمحافظات.