القاهرة - ناهد إمام



صرح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية د.حسام عبد الغفار بأن الهيئات الصحية العالمية مثل منظمة الأغذية والأدوية الأميركية ومنظمة الأدوية الأوروبية وغيرها وافقت على أنواع جديدة لعلاج فيروس كورونا منها مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم.



وقال د.عبد الغفار- في تصريح تلفزيوني امس - إنه تمكنا من التعاقد للحصول على حصة من العقارين الخاصين بعلاج كورونا يتم تناولهما عن طريق الفم.. وخلال الشهر الجاري سيكون لدينا في مصر هذان العقاران، مشيرا إلى أنه يوجد عقار آخر تم التعاقد عليه يؤخذ عن طريق الحقن.



وأضاف أن «الدراسات التي أجريت على المستوي المحلي أو العالمي أكدت ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع معدلات الدخول إلى المستشفيات للفئات غير كاملة التلقيح»، مضيفة أن الفئة العمرية من 12 إلى 34 عاما تزيد نسبة الإصابة بها 3 مرات لمن لم يحصل على اللقاح الكامل مقارنة بنفس الفئة العمرية التي حصلت على اللقاح الكامل واحتمالات دخول المستشفى أكثر 12 مرة.



وتابع: إنه «بينما احتمالية الإصابة للفئة العمرية من 35 إلى 65 أكثر بـ 4 مرات لمن لم يحصل على اللقاح الكامل مقارنة بنفس الفئة العمرية التي حصلت على اللقاح.. و18 مرة لدخول المستشفى لغير الحاصلين على اللقاح الكامل في هذه المرحلة أيضا».



وأوضح أن احتمالات الوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا تزيد 24 مرة لغير الملحقين كاملا، وأن حجم الخطر بسبب عدم الحصول على اللقاح كبير للغاية، مؤكدا أن الوزارة قررت فتح الباب لمن تخلف عن الحصول على الجرعة الثانية للحصول على الجرعة الكاملة.