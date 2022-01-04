بيروت ـ داود رمال



نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه «إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة اجتماعات الحكومة التي طالت أكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة».



وحذر عون «من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلا عن اطلاق الطروحات التي تثير جدلا لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعا».



واشار الزوار الى ان «رئيس الجمهورية مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».



من جهة أخرى، ناشد الرئيس اللبناني، جميع المواطنين والمقيمين في لبنان غير الحاصلين على لقاح كورونا بالتوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على اللقاح والتجاوب مع الحملات التي تنظمها وزارة الصحة في مختلف المناطق اللبنانية بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته. جاء ذلك في تصريحات له أمس خلال تلقيه سلسلة من التقارير حول تطور انتشار وباء «كورونا» ومتحوراته بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ، لاسيما في صفوف غير الملقحين.



ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه من الضروري أخذ اللقاح الذي يوفر حصانة ويحد من درجة الإصابة ومضاعفاتها وفق تقارير الأطباء المختصين.



كان لبنان قد سجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته بما في ذلك متحور «أوميكرون» خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع الميلاد ورأس السنة وخصوصا في ظل زيادة أعداد الوافدين إلى لبنان على مدار الأيام الماضية.