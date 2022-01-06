بيروت - أحمد عزالدين



دانت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان الاعتداء الذي تعرض له عناصر هذه القوات من قبل مجهولين، ودعت السلطات اللبنانية الى اجراء تحقيق سريع وشامل، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.



وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل في بيان: «على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور، ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية».



واختتمت حديثها بالقول: «ندعو السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم».