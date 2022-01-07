بداح العنزي

يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية يوم الاثنين المقبل برئاسة اسامة العتيبي اقتراح العضو احمد هديان بشأن تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد بالمنطقة الشمالية.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



الرد على السؤال المقدم من العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن شركات تدوير النفايات.



الرد على السؤال المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن إحصائية مخالفة سكن العزاب.



الرد على السؤال المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن مشروع القرية التراثية.



الرد على السؤال المقدم من العضو احمد هديان بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات بمحافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي.



الرد على السؤال المقدم من العضو د.علي بن ساير بشأن عدم وضع لوحات ارشادية لمنطقة صيهد العوازم والشدادية (مدينة صباح السالم الجامعية).



الرد على سؤال بشأن إعادة تطوير منطقة حيطان.



مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة.



الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن تحويل الإشارات المرورية بالجهراء الى دوارات.



الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد بالمنطقة الشمالية.



الاقتراح المقدم من العضو احمد هديان بشأن تسمية احد شوارع الجهراء باسم الشهيد عبدالعزيز سند عويد الصليلي.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة غرب الجهراء بجوار جمعيات النفع العام.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اضافة نشاط تخزين ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الاحمر بمنطقة امغرة الصناعية.



الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ وآخر بشأن اعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة.



الاقتراح المقدم من العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن عمل استبيان شهري الكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة بالكويت ومناقشته كل 3 أشهر بالجلسة الرئيسية بالمجلس البلدي.



الاقتراحين المقدمين من العضو أحمد هديان، الأول بشأن تسمية احد شوارع الصليبخات باسم المرحوم عبدالله الصليلي والثاني بشأن تسمية احد شوارع الصليبخات باسم المرحوم ارشيد شقران الصليلي.