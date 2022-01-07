قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي سؤالا بشأن إضافة نشاط عيادة بيطرية ضمن منطقة الري.



وقال الرندي في اقتراحه من المعروف إن منطقة الري منطقة خدمية حرفية وتوجد بها مستشفيات بيطرية تخدم سوق الأغنام وسوق الطيور وغيرها من الحيوانات الأليفة وهي أيضا منطقة يتوافد عليها المواطنون والوافدون من كافة أنحاء مناطق الكويت لكن بعد الإقبال الكبير على اقتناء الحيوانات الأليفة أصبحت المستشفيات البيطرية لا تستطيع استقبال الأعداد الكبيرة من المراجعين.



لذا أقترح: إضافة ترخيص نشاط عيادة بيطرية في الري قطعة 2 سوق الجمعة.