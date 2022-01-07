بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأحد المقبل طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها وإلغاء تخصيصها.



ويتضمن جدول أعمال اللجنة طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة 13 بمنطقة القبلة، طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير العقارات أرقام 6 +1 و17 الواقعة ضمن القطعة رقم 6 بمنطقة الشرق، الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن سایر بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر للجنة البارالمبية الكويتية، الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040، الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة



السمكية، تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة، طلب صاحب العلاقة استملاك عقاره بمنطقة السالمية، الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن إغلاق جسر جابر صباح كل جمعة وتخصيص هذه الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفاديا للحوادث، الاقتراح المقدم من العضوين م.مها البغلي، ومشعل الحمضان بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للكويت.