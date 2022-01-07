عبدالكريم العبدالله



حدثت وزارة الصحة قائمة مراكز التطعيم في المناطق الصحية.



وشملت قائمة المراكز التي تم تحديثها في منطقة العاصمة الصحية: مركز مساعد الصالح الصحي ـ مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي ـ مركز شمال غرب الصليبخات الصحي ـ مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي.



اما منطقة حولي الصحية، فقد شملت: مركز الصديق الصحي ـ مركز سلوى التخصصي ـ مركز عبدالرحمن الزيد الصحي ـ مركز الشيخ ناصر سعود الصباح الصحي.



وبالنسبة لتحديث المراكز في منطقة الفروانية الصحية، فهي: مركز النهضة الصحي ـ مركز خيطان الجنوبي ـ مركز العمرية ـ مركز الفردوس الشمالي.



وجاء في تحديث مراكز منطقة الاحمدي الصحية: مركز المسايل الصحي ـ مركز شرق الاحمدي الصحي ـ مركز الفنطاس الصحي ـ مركز صباح الأحمد الصحي E.



وانتهى التحديث بمنطقة الجهراء الصحية، والتي شملت: مركز النسيم الصحي ـ الجهراء الصحي ـ مركز النعيم الصحي.