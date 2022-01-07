قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، إن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا رفعت إلى مجلس الوزراء عددا من التوصيات تمهيدا للنظر فيها باجتماعه المقبل.

وأوضح المزرم في تصريح لـ «كونا»، أن اجتماع اللجنة عقد في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة إضافة إلى مشاركة وزير الصحة د.خالد السعيد عن طريق تقنية الاتصال المرئي.

وأفاد بأن اللجنة اطلعت على عدة تقارير ميدانية، ومنها المقدمة من السلطات الصحية بشأن الانتشار الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) محليا، حيث لوحظ ارتفاع سريع في أعداد الإصابات المسجلة أخيرا.



وأضاف المزرم أن اللجنة تدارست التقارير الميدانية بشأن الحالة الصحية في المستشفيات وتطبيق الاشتراطات في مختلف الأماكن، كما استمعت إلى شرح من قياديي وزارتي التربية والتعليم العالي.



وذكر المزرم أن اللجنة رفعت توصيات عدة إلى مجلس الوزراء بناء على التقارير المقدمة إليها، على أن يتم النظر فيها أثناء الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.



بدورها أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 425455 حالة.

وقال المتحدث باسم «الصحة» د. عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم تسجيل 264 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 412749 ، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 97%.



وأوضح السند أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة ليستقر عدد الحالات المسجلة عند 2469 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 11 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 10237 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 53.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 27541 ليصبح مجموع الفحوصات 6100502 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 8.8%.