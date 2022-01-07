علي صالح



قال مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي د.صلاح الشايجي إن المبنى يعد من المباني المؤهلة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية في مجال أمراض العظام والأعصاب.



وتابع أن أهمية العلاج المائي في التخفيف من الكثير من آلام الجسم وقدرته على إرخاء العضلات ومرونتها علاوة على ما يلعبه من دور كبير في ارتفاع معدلات اللياقة البدنية وتحسين الدورة الدموية والحالة النفسية.



وبين الشايجي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن المبنى يحتوي على صالة للأعصاب مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والأدوات العلاجية وقسم لحالات العظام وعيادات خاصة للحوامل وكبار السن وأمراض الشيخوخة وغرف للعلاج اليومي إضافة إلى غرف العلاج بالعمل والعلاج الطبيعي وعيادات النطق والبلع وجناحين بسعة سريرية 31 سريرا.



وأضاف أن مبنى النساء يضم حمام سباحة حديثا بمقاييس أولمبية من حيث قابلية أرضية الحمام للصعود والنزول لتتماشى مع حاجة الحالة التي تخضع للعلاج إضافة إلى توافر رافعة لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح أن طول حمام السباحة يبلغ 13 مترا وعرضه ستة أمتار وعمق بحد أقصى متر و70 سنتيمترا ويحتوي أجهزة مساندة وقابلية لتحديد درجة حرارة الماء فضلا عن احتوائه غرفا علاجية.



وأوضح الشايجي أن المبنى يحتوي أيضا على صالة للأعصاب مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات والأدوات العلاجية وقسم لحالات العظام وعيادات خاصة للحوامل وكبار السن وأمراض الشيخوخة وغرف للعلاج اليومي إضافة إلى غرف العلاج بالعمل والعلاج الطبيعي وعيادات النطق والبلع وجناحين بسعة سريرية 31 سريرا.



وقال إن اغلب الحالات التي تأتي إلى المستشفى بشكل عام هي من الأمراض الحركية «العظام» والأعصاب الناتجة عن الأمراض المزمنة والحوادث والإصابات الرياضية وأمراض التقدم بالعمر والشلل الدماغي عند الأطفال ويتم تشخيص الحالات من أطباء الطب الطبيعي ومن ثم تقديم العلاج الطبيعي كل حسب حالته الصحية والمرضية.



وذكر أن المريض يخضع لفترة علاج تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر من العلاج الطبيعي وتغيير لنمط الحياة للتكيف مع المرض لتحسين حالته الصحية ومساعدته لأداء احتياجاته الشخصية وأعماله اليومية باستقلالية تامة دون الحاجة إلى المساعدة من الآخرين.

ولفت إلى أن مستشفى الطب الطبيعي يضم بالإضافة لمبنى النساء قسمين آخرين أحدهما للنزلاء والآخر للعلاج اليومي بالإضافة إلى وجود أربعة أجنحة، جناحان للرجال وثالث للنساء ورابع للأطفال.

وأوضح الشايجي أن المستشفى يضم عيادات خارجية للمراجعات اليومية حيث يوجد العديد من أنواع العلاجات كالعلاج بالعمل والعلاج بالإبر الصينية «الليزر» والعلاج المائي وغيرها من العلاجات المعتمدة عالميا ولها نتائج إيجابية قد تصل إلى استعادة الصحة بنسبة 70%، مشيرا إلى أن قسم النطق والبلع يختص بحالات صعوبة البلع وصعوبات التكلم خاصة لدى الأطفال.