أسامة أبوالسعود



احتفلت قائمة الرؤية العمالية باكتساح جميع مرشحيها في انتخابات نقابة العاملين بشركة نفط الكويت والتي اجريت الثلاثاء الماضي وحصل المرشحون الـ 15 على ثقة عمال الشركة لتمثيلهم في مجلس الإدارة الجديد من 2022 -2025.

ووجه رئيس مجلس ادارة نقابة نفط الكويت السابق يوسف الشريفي على هامش حفل العشاء الذي اقامته القائمة مساء امس الأول في قاعة الفيصلية بجنوب الصباحية الشكر لأعضاء الجمعية العمومية جميعا على ثقتهم الغالية التي أولونا بها للمرة الرابعة على التوالي ولله الحمد.

وأضاف الشريفي: مضت 6 سنوات من العطاء، وان شاء الله نعد اخواننا وأحباءنا وزملاءنا بعامين مقبلين بكثير من الإنجازات، ونفتخر بجمعيتنا العمومية في الكويت كلها، فجمعيتنا واعية وترى جميع الإنجازات التي حققتها قائمة الرؤية العمالية وجهود أعضائها.

وأعلن الشريفي أن هناك برنامجا وجدول اعمال كبيرا، وما لم نحققه في الفترة الماضية خلال أزمة كورونا، فنبشر اخواننا وزملاءئنا العمال بأننا دائما عند العهد وعلى قدر الوعد وان شاء الله الخير قادم، ونحن ثابتون على مبادئنا وكل ما يحقق مصالح العمال، مشددا على ان حقوق العمال وامتيازاتهم ورواتبهم خط احمر ونحن نبشرهم بالزيادة.

بدوره، قال حمد الخضري: لله الحمد فزنا بثقة العمال بفارق 1300 صوت، وهناك كلمة قلتها في الانتخابات السابقة، وأؤكد عليها وهي ان تنافسنا الحقيقي ليس تنافس انتخابات، ولكن كيفية تذليل العقبات امام اخواننا الموظفين وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وتابع الخضري: ثقة العمال الغالية لشعورهم بأن هذه القائمة هي التي دافعت عن حقوقهم، فالجمعية العمومية بشركة نفط الكويت واعية وتملك حس الانتقاد والتطوير والتنمية للعمل النقابي، فشكرا لإخواني وزملائي أعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة، ونسأل الله يقدرنا على حمل هذه الأمانة الكبيرة.



من جانبه، وجه عباس عوض الشكر لأعضاء الجمعية العمومية ووقفتهم الطيبة التي كانت السبب في اكتساح قائمة الرؤية العمالية للمرة الثانية وشرف تمثيلهم للمرة الرابعة على التوالي، واعدا اخوانه وزملاءه أعضاء الجمعية العمومية بالسير على النهج الثابت لتحقيق المزيد من الإنجازات.