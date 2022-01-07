تسلّم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة المغربية لدى الكويت علي ابن عيسى.



وتمنى وزير الخارجية خلال اللقاء في ديوان عام الوزارة للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بحضور عضو مجلس الأمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي د. محمد الحويلة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن اللقاء تناول مجمل العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط الكويت بالبرلمان العربي خدمة للقضايا والمصالح العربية المشتركة فضلا عن بحث مجالات تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مسيرته بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ولما فيه خير وصالح للأمة العربية ورفعة شأنها.



وأضافت أن اللقاء استعرض أيضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.